Для ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО созывается внеочередная сессия Сейма

В понедельник правление Сейма одобрило созыв внеочередной сессии с 13 по 20 июля.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что в ближайшее время от президентской администрации ожидается декрет о ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к соглашениям Альянса.

"Относительно ратификации НАТО ожидается декрет из Президентского дворца, он должен быть в ближайшее время, но на данный момент он еще не дошел до Сейма", - сказала глава парламента.

Также на внеочередной сессии планируется принять решение о введении прямого управления в самоуправлении Пагегяй, где два месяца не удавалось назначить директора администрации. Правительство рассмотрит этот вопрос в понедельник.

"Правительство заседает сегодня и после представит документы о прямом управлении", - сообщила Чмилите-Нильсен.

В ходе внеочередной сессии также планируется принять решение по вето президента Гитанаса Науседы в отношении Избирательного Кодекса.

Очередная весенняя сессия Сейма завершилась 30 июня, осенняя начнется 10 сентября.

Ранее нейтральные Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к оборонительному союзу после вторжения России в Украину.