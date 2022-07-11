aA
В среду будет созвана внеочередная сессия Сейма Литвы для ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Для ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО созывается внеочередная сессия Сейма
© DELFI / Karolina Pansevič

В понедельник правление Сейма одобрило созыв внеочередной сессии с 13 по 20 июля.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что в ближайшее время от президентской администрации ожидается декрет о ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к соглашениям Альянса.

"Относительно ратификации НАТО ожидается декрет из Президентского дворца, он должен быть в ближайшее время, но на данный момент он еще не дошел до Сейма", - сказала глава парламента.

Статьи по теме:
Президент Литвы наложил вето на Избирательный кодекс
В Литве в срочном порядке ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Также на внеочередной сессии планируется принять решение о введении прямого управления в самоуправлении Пагегяй, где два месяца не удавалось назначить директора администрации. Правительство рассмотрит этот вопрос в понедельник.

"Правительство заседает сегодня и после представит документы о прямом управлении", - сообщила Чмилите-Нильсен.

В ходе внеочередной сессии также планируется принять решение по вето президента Гитанаса Науседы в отношении Избирательного Кодекса.

Очередная весенняя сессия Сейма завершилась 30 июня, осенняя начнется 10 сентября.

Ранее нейтральные Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к оборонительному союзу после вторжения России в Украину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...

Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей

Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда...

Годовая инфляция в Литве в июне – 21%, месячная – 2,3%

В июне в Литве годовая инфляция составила 21%, а за месяц...

Климатолог рассказал, когда в Литву снова придет тепло

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс поделился...