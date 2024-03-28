ДГБ: в Литве были случаи выявления лиц с радикальными исламистскими взглядами

Сообщается, что, по данным Департамента миграции, диаспора выходцев из стран Центральной Азии за последние три года увеличилась более чем в 10 раз – с 2 тыс. до более чем 23 тыс. Среди них около 8 тыс. – выходцы из Узбекистана, около 6 тыс. – из Кыргызстана, около 5,7 тыс. – из Таджикистана. Большинство приезжают по рабочим визам, меньше – по студенческим. Для некоторых из них Литва является промежуточной страной для дальнейшей миграции в Западную Европу.