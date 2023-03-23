Эту информацию Delfi подтвердил сам Скарджюс.
Информацию о его переходе и одной фракции в другую сообщили на утреннем заседании парламента 23 марта. Перед заседанием эту информацию подтвердила и староста фракции соцдемов Оринта Лейпуте.
"Скарджюс вступил в Партию социал-демократов Литвы, в Купишкское отделение. В соответствии с нашим Уставом, он должен работать в нашей парламентской фракции", – пояснила Лейпуте.
Во фракции партии труда после ухода Скарджюса остаются восемь членов, а во фракции соцдемов после его прихода число членов увеличится до 13.
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