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Депутат Артурас Скарджюс уходит из фракции Партии труда. Депутат присоединился к Партии социал-демократов Литвы и стал членом ее фракции в парламенте.
Artūras Skardžius
Artūras Skardžius
© DELFI / Domantas Pipas

Эту информацию Delfi подтвердил сам Скарджюс.

Информацию о его переходе и одной фракции в другую сообщили на утреннем заседании парламента 23 марта. Перед заседанием эту информацию подтвердила и староста фракции соцдемов Оринта Лейпуте.

"Скарджюс вступил в Партию социал-демократов Литвы, в Купишкское отделение. В соответствии с нашим Уставом, он должен работать в нашей парламентской фракции", – пояснила Лейпуте.

Во фракции партии труда после ухода Скарджюса остаются восемь членов, а во фракции соцдемов после его прихода число членов увеличится до 13.

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