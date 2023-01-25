"Отказ депутата от мандата всегда бывает неожиданным, для этого бывают веские причины – обдуманные. И перед этим обычно в парламенте бывает обсуждение, что человеку сделали какое-то предложение, предложили работу получше или просто человеку не нравится работа депутата. В данном случае таких разговоров не было", – сказал Сквернялис.

"Обстоятельства показывают, что история более чем странная... Находясь в нескольких тысячах километрах от Литвы, в командировке, в Чили, и вдруг придумал, что надо срочно написать заявление об отставке. Понятно, что это пахнет неправдой, очевидно, он был информирован. И возникает серьезный вопрос, кто в парламенте в очередной раз раскрыл информацию?", – сказал депутат.

Он подозревает, что скорее всего информацию передало руководство СО-ХДЛ или премьер.

"И вопрос к правоохране. Сейчас понятно, что прокурор или другое лицо, отвечающее за расследование, должно было сказать, смотрите, нам нужно провести процессуальные действия, но из-за депутатской неприкосновенности это невозможно, но Генпрокуратура обратилась к руководству парламента. Мне не хочется верить, что спикер бросилась спасать консерватора, так скорее кто-то из правоохраны прямо или косвенно информировал руководство консерваторов или премьера, а потом, видно, сигнал достиг Бартошявичюса", – сказал политик.

Бартошявичюс подчеркнул, что на вопросы надо ответить, нельзя аргументировать молчание тем, что это повредит расследованию.

"Это может быть частью другого расследования, факта безнаказанного, неконтролируемого раскрытия данных расследования. Это существенный момент, это не первый, не пятый и не десятый такой случай в нашей стране", – сказал Сквернялис.

Он критиковал и соратников Бартошявичюса.

По его словам как председатель партии Габриэлюс Ландсбергис, так и премьер Ингрида Шимоните не спешили с оценкой, а это демонстрирует неискренность.

"Это неискренность. Как председатель, так и премьер, видимо, активно консультировались с рядом пиар-агентств, чтобы выработать позицию и что-то сказать. И слова, что ничего не знаем, возможно, неправда", – подчеркнул Сквернялис.