Он сказал, что этот вопрос обсужден на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

"Мы на заседании комитета обсудили этот вопрос, должна быть ясная система, какие-то ясные и всем понятые критерии, по которым того или иного человека не впускают в страну", – сказал в пятницу в интервью Žinių radijаs Мазуронис.

По его словам, случай Филиппа Киркорова, которого на этой неделе внесли в список невъездных лиц, понятен, но есть вопросы в связи с другими исполнителями.

"О Киркорове больше всего говорят, тут было обращение МИДа в Департамент миграции. (...) Там все очевидно, он выступает в Крыму, его высказывания понятны, но встает вопрос других исполнителей – где эта красная линия и то укажет, где искусство, пение, спектакли, театры, а где начинается мягкая сила", – сказал вице-спикер.

"Если руководствоваться логикой нравится/не нравится, мы быстро можем доиграться до того, что неясно будет, кто и как решает, кто может, а кто не может приехать. Наконец, кто-то может начать решать, что слушать, а чего не слушать, что транслировать по телевидению, а что нет", – сказал он.

По его словам, комитет рассматривал и возможность провести мониторинг высказываний исполнителей.

"На самом деле, эта грань очень тонкая, эта игра опасная. Я согласен, что в таком случае, как с Киркоровым, где все понятно, должны быть приняты решения, но мы поговорили, как и какое ведомство могло бы проводить мониторинг – не только песен, но и высказываний исполнителей", – сказал Мазуронис.

Он заметил, что важно иметь "систематический взгляд на мягкую силу России".

На этой неделе заседали комитеты по культуре и нацбезопасности и обороне, которые предлагают правительству Литвы обновить критерии, руководствуясь которыми составляют список невъездных в Литву лиц.

В соответствии с дополнениями, исполнители, которые публично или в своем творчестве высказывают поддержку агрессивной и нарушающей международные нормы зарубежной политике России или другой страны, или оспаривающие конституционные ценности Литвы, целостность ее территории, должны быть включены в список невъездных и не смогут выступать в Литве.