Депутат обеспокоен притязаниями белорусов на важные символы литовского самосознания: мы должны провести красные линии

"Мы должны четко провести определенные красные линии. Я не говорю, что это (литвинизм) является какой-то политической программой, направленной против нас. Нет – мы слышим и представителей оппозиции, которые от нее дистанцируются. Но несмотря на это, все больше появляется тех, кто сейчас об этом говорит", – сказал в пятницу Кащюнас.
"Если историей в какой-то мере делиться – то это нормально. Но присваивать себе историю Литвы, это уже нехорошо", – подчеркнул он.
В последнее время в публичном пространстве возникла озабоченность в связи с участившимися случаями проявления литвинизма — на это обратил внимание и член КНБО Раймундас Лопата. По его словам, усиление идеологии литвинизма и фальсификация истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) связаны с кремлевским режимом.
По словам председателя КНБО, некоторые белорусы, получившие разрешение на проживание в Литве, делятся заявлениями, в которых содержатся притязания на историю Вильнюса и Литвы. Это, по его словам, недопустимо.
"Я не хочу, чтобы в нашей стране появилась община, проповедующая так называемую литвинистскую идеологию, которая мало того, что присваивает себе Великое княжество Литовское, утверждает также, что настоящие литвины — это белорусы, а мы где-то на периферии. (...) Я не думаю, что такой концепции, такой идеологии — а ее определенные проявления можно заметить — место в Литве", — пояснил консерватор.
Хотя он и признал, что стремление демократической Беларуси оглянуться в прошлое и искать свои корни и самосознание в истории ВКЛ является логичным, тем не менее парламентарий отмечает необходимость в проведении очень четких границ.
"В плане самосознания нахождение в пространстве ВКЛ, идентификация с пространством ВКЛ действительно связывает белорусское общество с Западом, а не с Востоком. (...) Но есть вопрос границ, как делиться этим наследием", – сказал председатель КНБО.
"Я не утверждаю, что это какая-то политическая программа, представляемая находящейся у нас белорусской оппозицией. Нет, я этого не говорю. Но проявления есть. И когда человек, прибывший в Литву по программе квалифицированной профессии, получив возможность работать и зарабатывать, продолжает открыто утверждать в Facebook, что Литва — это какой-то продукт Московии (...) — не думаю, что такое лицо имеет право продолжать проживание в Литве по выданному нами разрешению", – сказал он, ссылаясь на недавние бурные дискуссии относительно ужесточения ограничительных мер для граждан Беларуси.
Тем не менее действующая в Литве белорусская оппозиция также должна провести границы в отношении литвинизма, подчеркнул Кащюнас.
"Мы должны быть гибкими, мы должны сделать так, чтобы таких проявлений не было. И дать сигнал тем же лидерам белорусской оппозиции (...) – смотрите, посмотрите, чтобы хоть в вашем сообществе таких вещей не было. Потому что это не помогает", – сказал он.
"Думать об этом должны не мы. В первую очередь об этом задуматься должна (белорусская) община — это их домашнее задание", — заключил председатель КНБО.