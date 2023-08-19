Депутат обеспокоен притязаниями белорусов на важные символы литовского самосознания: мы должны провести красные линии

"Мы должны четко провести определенные красные линии. Я не говорю, что это (литвинизм) является какой-то политической программой, направленной против нас. Нет – мы слышим и представителей оппозиции, которые от нее дистанцируются. Но несмотря на это, все больше появляется тех, кто сейчас об этом говорит", – сказал в пятницу Кащюнас.

"Если историей в какой-то мере делиться – то это нормально. Но присваивать себе историю Литвы, это уже нехорошо", – подчеркнул он.

В последнее время в публичном пространстве возникла озабоченность в связи с участившимися случаями проявления литвинизма — на это обратил внимание и член КНБО Раймундас Лопата. По его словам, усиление идеологии литвинизма и фальсификация истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) связаны с кремлевским режимом.

По словам председателя КНБО, некоторые белорусы, получившие разрешение на проживание в Литве, делятся заявлениями, в которых содержатся притязания на историю Вильнюса и Литвы. Это, по его словам, недопустимо.