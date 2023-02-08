Депутат о звонке в Чили: вряд ли спрашивали, какая там погода

В среду Delfi спросил у представителя Движения либералов Эугениюса Гентвиласа, означает ли признание Моркунайте-Микуленене, что именно она могла "слить" информацию, на что политик ответил, что надо тщательно подбирать слова. Он подчеркнул, что опирается на слова генпрокурора, которая заявила, что никакая информация о расследовании не была разглашена.

"Что значит звонок Моркунайте-Микуленене Бартошявичюсу, что было сказано, если прокурор считает, что материалы расследования огласке не предавались? Звонила, конечно, не о погоде в Чили поговорить и не о красивых горах, звонок как-то должен быть связан с этой информацией", – сказал Гентвилас.

Eugenijus Gentvilas © DELFI / Josvydas Elinskas

Он заметил, что староста просто могла спросить Бартошявичюса, не знает ли он о том, что в его отношении проводят какое-то расследование.

"Это не означает предания огласке данных расследования. Надо знать содержание. Если были какие-то обстоятельства – слушай, знаю, что есть расследование, связанное с тобой, будто ты развращал и насиловал несовершеннолетних и малолетних, вот это уже была бы фраза, которую можно расценивать как утечку данных. Важно знать содержание. Я думаю, что Моркунайте-Микуленене должна взять и сказать по памяти, что она тогда произнесла. В противном случае и мне и вам и все остается гадать".

Моркунайте-Микуленене уверяет, что ничего не знала о подозрениях правоохраны.

"Хочу кое-что уточнить в связи с преданными огласке и неверно истолкованными комментариями. В пятницу Бартошявичюс прислал сообщение, в котором указал, что отказывается от мандата. В тот же день я позвонила ему, чтобы узнать, окончательное ли это решение, поскольку такие заявления были не раз и прежде. Тогда о подозрениях правоохраны еще ничего не было известно. О них я узнала в понедельник, когда мне позвонили журналисты и попросили комментария", – писала политик в среду в фейсбуке.

Член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Паулюс Саударгас сказал Delfi, что знает лишь то, о чем пишут СМИ.

"Из того, что я вижу в общественном пространстве, так нет данных, что Радвиле разглашала что-то. Факт, что она говорила, возможно, по инициативе Кристиёнаса, но это не означает, что она передала информацию. Может, он ей сообщил, что хочет уйти – как она официально объясняет?", – сказал консерватор.

Он сказал, что не знает, как правящие намерены вести себя в четверг на заседании, на котором должна выступить спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен и генпрокурор Нида Грунскене.

"У меня нет данных, что правящие будут блокировать заседание или не участвовать в нем", – сказал Саударгас.

Заместитель фракции консерваторов Юргис Разма сказал Delfi, что тоже не слышал о планах блокировать заседание.

"Да, думаю в таких ситуациях, когда возникло большое напряжение, политики должны ответить на вопросы исчерпывающе и подробно", – сказал он, отвечая на вопрос, должна ли Моркунайте-Микуленене рассказать подробно о телефонном разговоре с Бартошявичюсом.

Сам он убежден, что Моркунайте-Микуленене не располагала информацией о расследовании.

"Если бы у нее была такая информация, то в понедельник она бы так позитивно не говорила о Бартошявичюсе, не благодарила его за работу, не желала бы удачи в дальнейших начинаниях. Она бы промолчала, если бы знала, что он уходит из-за подозрений. Тут какие-то позитивные разговоры о совместной работе уже неуместны. Это показывает, что она ничего не знала", – убежден Разма.

Он считает, что беседа была такой, как говорит Моркунайте-Микуленене: Бартошявичюс сообщил об уходе, а она его не отговаривала, поскольку он и прежде упоминал о намерении отказаться от мандата.

"Не вижу повода не верить этому", – прибавил консерватор.