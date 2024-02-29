Депутат Джюгялис покинул фракцию консерваторов и приостановил членство в партии

"Прозрачность через мою личность и предложенные инициативы вскрыла много групп интересов, которые пытаются воспользоваться ситуацией (включая находящиеся в парламенте). Поскольку тема продолжает развиваться, появляется все больше интерпретаций, сюжетов для сериалов, эмоций, факты остаются за бортом. Я ухожу, потому что во фракции СО-ХДЛ есть много приличных людей и хороших депутатов.

Я не хочу, чтобы эта история мешала их подготовке к весенней сессии и продуктивной работе. Я не хочу, чтобы без повода склоняли название партии, в идеалы которой я еще верю.

Что касается моих предложений в сфере регулирования азартных игр, то я совершенно спокоен. Одно предложение было представлено после консультаций с Генпрокуратурой и с ее одобрения, второе - отвечает рекомендациям ССР, у парламента уже 10 лет не хватает силы воли для его принятия.