Департамент миграции: уменьшается поток белорусов, прибывающих в Литву, часть из них отпугивают проверки

"По данным на этот месяц, в Литве проживают 224,8 тыс. иностранных граждан, из них 62 474 – граждане Беларуси. Число белорусских граждан, прибывающих в Литву, за последние несколько месяцев несколько уменьшилось – темпы замедлились, если сравнивать с началом прошлого года", - сказала она в понедельник радио LRT.
"Бизнес переориентируется, и рабочую силу все чаще приглашают из других стран, которые не представляют больших рисков, таких как Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Другое дело – проверки, проводимые Департаментом миграции совместно с Департаментом государственной безопасности. Я думаю, что это тоже "отфильтровывает" и отпугивает некоторых граждан Беларуси", - сказала Э. Гудзинскайте.
С ноября 2022 года, когда россиян и белорусов обязали заполнять специальную анкету и высказать свое мнение по поводу российской агрессии в Украине, 2041 гражданин этих стран был признан угрозой национальной безопасности Литвы. Из них 1644 белоруса, 397 россиян.
В этом году литовские политики заговорили о еще более жестких ограничениях на въезд в страну для россиян и белорусов.
С таким предложением выступил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас. Политик намерен предложить отменить виды на жительство в Литве для граждан этих стран, которые регулярно возвращаются в Россию и Беларусь.
В начале февраля после внесения в парламент были одобрены поправки к закону, в которых предлагается еще на один год продлить национальные санкции, применяемые к гражданам России и Беларуси, а также ужесточить проверку въезжающих в страну белорусов.