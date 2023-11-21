Департамент миграции предложил МИД аннулировать литовское гражданство Лиепе

"В ближайшее время Департамент миграции, после оценки всей полученной информации, подготовит и направит в МВД обращение с предложением обратиться к президенту Республики по поводу утраты гражданства", - говорится в письменном комментарии, переданном Elta Департаментом миграции.

В начале месяца Департамент миграции направил запросы в Министерство иностранных дел (МИД), Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Департамент полиции – относительно угроз государственной безопасности, исходящих от И. Лиепы, или поддержки враждебного режима.

После получения информации из Департамента, МВД обратится к президенту, который на основании заключения Комиссии по гражданству принимает окончательные решения относительно лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения.