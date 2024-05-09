Cпикер Сейма: когда мы отмечаем День Европы - наши мысли с Украиной

"О европейской стране, которая является неотъемлемой частью европейской культуры и цивилизации. Эти трагические события заставляют нас переосмыслить и осознать смысл и преимущества европейской интеграции и долгий путь к ней", - сказала лидер Движения либералов.

Глава парламента выразил сожаление, что "праздничное настроение каждый день омрачается новостями о раздираемой войной Украине, которые поступают уже более двух лет".

"Мы поддерживаем историческое решение, принятое в декабре прошлого года главами государств и правительств ЕС, о начале переговоров о членстве в ЕС Украины и Молдовы. Пользуясь случаем, что сегодня с нами в Сейме находится председатель Еврокомиссии, я хотела бы призвать не откладывать начало переговоров и добиваться, чтобы они начались уже в июне", - в четверг в Сейме по случаю Дня Европы и 20-летия членства Литвы в ЕС сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Сегодня, отмечая 20-летие членства Литвы в ЕС и празднуя День Европы, наши мысли с Украиной – страной и народом, который кровью защищает свою свободу жить в европейской стране", - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

По словам главы Сейма, "борьба Украины за свободу напоминает нам, что европейские ценности, права и демократия (...) не являются само собой гарантируемыми вещами".

"Поэтому мы должны защищать Европу", - подчеркнула спикер парламента.

Говоря о членстве Литвы в ЕС, В. Чмилите-Нильсен поблагодарила весь народ Литвы, Сейм, политиков и политические партии за вклад в создание европейского государства.

"В нынешнем контексте мы еще яснее видим, насколько дальновидным и правильным было наше решение выбрать путь интеграции в ЕС и НАТО", - сказала спикер Сейма.