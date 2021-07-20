Cоветник президента: права мигрантов Сейм выбросил в мусорную корзину

"Каждое третье слово в риторике нынешнего правящего большинства – "права человека". Примечательно то, что при принятии закона о правах человека, вероятно, забыли и выбросили их в мусорную корзину, поскольку мигранты оставлены без каких-либо прав, у них нет даже апелляционной возможности по этому закону. Поэтому действительно странно, что Сейм пошел в таком направлении", – заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas П. Мачюлис.
Именно поэтому, по его словам, президент Гитанас Науседа в данный момент рассматривает возможность наложить вето на поправки.
"Сейчас самый большой вопрос заключается в том, наложить ли вето на предложение, или все же, зная нынешний контекст и ситуацию, подписать этот закон, надеясь, что Сейм с правительством исправят его в начале осенней сессии", – сказал советник.
Парламент на прошлой неделе принял поправки к Закону о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами. Поправки ограничивают свободное передвижение пересекших границу мигрантов по территории Литвы, ограничивают другие их права в условиях объявленной в стране из-за наплыва мигрантов экстремальной ситуации.
Поправками установлено, что пребывание подавших вскоре после пересечения границы просьбы об убежище иностранцев на пунктах погранконтроля или в транзитных зонах, в местах временного поселения не считается прибытием на территорию Литвы до тех пор, пока не будет принято решение впустить просителя убежища в Литву.
Просителям убежища после незаконного пересечения границы и пока не принято решение впустить их в Литву не будет предоставлено право свободно передвигаться по территории страны.
В законе предусмотрено, что проситель убежища может быть задержан или может быть ограничено его право покидать место поселения, если он прибыл на территорию Литвы в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, а также экстремальной ситуации или экстремального происшествия из-за массового наплыва иностранцев. Этот срок ограничен до шести месяцев.
Намечается, что в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, объявленной из-за массового наплыва иностранцев экстремальной ситуации или экстремального происшествия временно могут быть ограничены права просителей убежища, если их нельзя обеспечить в силу объективных причин, за исключением права на материальные условия приема и предоставление необходимой медицинской помощи.
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