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Литва вместе с союзниками ведет консультации о способе выражения солидарности с Чехией по причине агрессивных действий России, заявила старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.
Cоветник президента: Литва ведет консультации с союзниками по высылке дипломатов РФ
© DELFI / Karolina Pansevič

"Президент полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны НАТО, и, конечно, выражает солидарность с теми действиями, к которым прибегло чешское правительство", – заявила в четверг советник в интервью радиостанции LRT.

"Чешское правительство попросило о солидарности партнеров по НАТО и ЕС, сейчас по дипломатическим каналам идут консультации о том, как было бы лучше выразить эту солидарность всем вместе", – сказала советник президента Гитанаса Науседы.

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Чешское правительство на остове отчета разведки заявило, Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, один из которых убил двух людей и нанес материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами. Правительство этой страны попросило поддержать его, и также выслать часть возможных агентов, работающих в российских посольствах в других государствах.

В четверг А. Скайсгирите сказала, что упомянутый взрыв в Чехии и попытка отравить Скрипалей в Соединенном Королевстве являются шокирующими действиями России.

"Шокирует то, что эти операции проводятся на территории стран Евросоюза и НАТО", – отметила она.

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