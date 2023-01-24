ЦИК аннулировала мандат члена Сейма Бартошявичюса: полномочия переданы Семешке

Новый член Сейма В. Семешка вступит в должность только после принесения присяги – парламентарий может сделать это в начале весенней сессии Сейма или в случае созыва внеочередной сессии.

Сам К. Бартошявичюс в заседании не участвовал. Об отказе от мандата парламентария политик объявил в понедельник, но его заявление по электронной почте ЦИК получила еще в пятницу, примерно в 20 час. вечера.

Вскоре после того, как парламентарий сообщил об уходе из активной политической жизни, генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Сейма Виктории Чмилите-Нильсен по вопросу лишения К. Бартошявичюса правовой неприкосновенности. Прокурор информировала главу Сейма о начатом досудебном расследовании в связи с возможным сексуальным насилием в отношении несовершеннолетнего, в этом расследовании фигурирует и отказавшийся от мандата члена Сейма К. Бартошявичюс.

Сам парламентарий, работавший во фракции правящих консерваторов, отрицает возможные подозрения и утверждал Elta, что решение об отказе от мандата члена Сейма было принято по личным причинам.

Прокуратура сообщила о начатом 15 ноября 2022 г. досудебном расследовании в связи с возможно совершенными преступными деяниями, предусмотренными в 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи и 3 части 150 статьи Уголовного кодекса (УК).

4 часть 150 статьи УК предусматривает, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 13 лет.

В 3 части 150 статьи УК указывается, что тот, кто совершил вышеуказанные действия в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.

В 1 части 153 статьи УК указывается, что лицо, совершившее акты растления лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В соответствии с положениями 62 статьи Конституции личность члена Сейма является неприкосновенной, а член Сейма без согласия Сейма не может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергаться аресту или иному ограничению его свободы. 22 и 23 статьи статута Сейма устанавливают, что Генеральный прокурор должен обратиться в Сейм о лишении неприкосновенности члена Сейма.