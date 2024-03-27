Член Сейма предлагает разрешить гражданам стран ЕС и НАТО работать на госслужбе

Вместе с членами фракции Движения либералов он зарегистрировал поправку к Закону о государственной службе, предусматривающую такую возможность.
По мнению А. Багдонаса, расширенное понятие госслужащего позволит привлечь в Литву литовцев, которые потеряли литовское гражданство, проживая за границей, и приобрели гражданство другой страны.
"Чтобы как можно больше уехавших за границу литовцев вернулись и применили полученные знания на государственной службе в Литве, мы должны дать возможность лицам, имеющим гражданство государства-члена ЕС или НАТО, владеющим литовским языком и сдавшим экзамен на уровень B, работать на госслужбе. В настоящее время граждане зарубежных стран, даже родившиеся литовцами и свободно владеющие родным языком, не могут работать на Литву. Расширенные возможности позволят привлечь в государственный сектор людей, которые, вернувшись в Литву из эмиграции, смогут применить здесь свой международный опыт", - говорит А. Багдонас.
По его мнению, такие люди, работающие в государственных и муниципальных учреждениях, обогатят госсектор компетенциями и культурно.
"Муниципалитетам приходится сталкиваться с серьезными вызовами в сфере государственных услуг, поскольку существует нехватка желающих занять эти должности. Пока мы не решим вопрос сохранения литовского гражданства, такое положение закона позволит сохранять и создавать связи с литовцами, утратившими гражданство Литвы", - сказал А. Багдонас.
В настоящее время, претендуя на должности государственной службы, необходимо иметь литовское гражданство и владеть официальным литовским языком на уровне B. Кстати, в муниципальные советы могут быть избраны иностранные граждане, имеющие право на постоянное проживание в Литве.
Предлагается, чтобы поправки в Закон о государственной службе вступили в силу с 1 января 2025 года.