Четверг – последний день, когда кандидаты в президенты могут доставить подписи в ГИК

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг кандидаты на президентских выборах должны представить собранные подписи сторонников в Главную избирательную комиссию (ГИК).

28 марта – последний день, когда кандидаты должны собрать не менее 20 тыс. подписей избирателей. Второй раз в выборах президента участвующая премьер-министр Ингрида Шимоните, баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, прославившийся своими антисемитскими заявлениями парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис подписи уже доставили.

Как сообщает ГИК, в четверг подписи в комиссию планируют доставить: выдвинутый Партией труда Дайнюс Жалимас, представитель Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас, "аграрий" Аурелиюс Верига, самовыдвиженцы Игнас Вегеле, Эдуардас Вайткус, Гинтаутас Кнюкшта и Валдас Туткус. Когда подписи в комиссию доставит другой самовыдвиженец Арунас Римкус – не сообщается.

Кандидаты в президенты собирали подписи как на бумаге, так и электронным способом. Правда, выдвинутая консерваторами И. Шимоните собирала подписи только по интернету.

После получения подписей, представленных претендентами, ГИК сверит их со сведениями, указанными в заявочных документах кандидатов, и примет решение о регистрации кандидатов для участия в выборах. Это должно произойти не позднее 11 апреля.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.

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