Большинство членов ЕС поддерживает создание миссии военного обучения для украинских солдат

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что учебная миссия, ее часть или одна из моделей может осуществляться и в Литве.

"Литва, безусловно, обязуется внести свой вклад в эту миссию ЕС, в то же время предоставляя необходимый персонал и помещения для обучения", —сказал он для пресс-релиза.

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Несколько стран ЕС уже некоторое время обучают украинских военнослужащих, преимущественно - пользоваться оружием, которое западные страны поставляют Украине в качестве военной поддержки в борьбе против России.

По словам министра, миссия ЕС должна начать работу как можно скорее и должна дополнять, а не дублировать уже проводимое обучение, а также создавать значительную дополнительную ценность для украинцев и реагировать на их самые насущные потребности.

В своем выступлении в Праге министр подчеркнул, что важна не только учебная часть, но и часть оснащения миссии вооружением.

"Украинцам нужна военная техника, которую можно было бы подарить Украине после использования для обучения. Приобретение этого оборудования может быть покрыто средствами ЕС", - сказал Анушаускас.

Однако некоторые члены ЕС скептически относятся к такой идее. Среди них - Люксембург и Австрия.