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Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте говорит, что их представители поддержали бы предложение о проведении досрочных выборов в Сейм, если бы оно было поставлено на голосование в парламенте.
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы поддержим досрочные выборы в этом случае. Мы неоднократно говорили, что наша социал-демократическая партия за то, что если консерваторы или другие члены правящей коалиции не смогут договориться, не могут взять на себя ответственность – к этому мы готовы", - сказала она журналистам на пресс-конференции в субботу.

В пятницу Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) зарегистрировали проект постановления, в котором досрочные выборы в Сейм предлагается организовать 10 сентября.

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Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Сейм может принять решение по этому предложению в первую или вторую неделю июня.

ELTA напоминает, что когда возник скандал из-за возможного нецелевого использования канцелярских средств политиками местного самоуправления, председатель консерваторов Г. Ландсбергис заговорил о перегрузке всей политической системы.

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