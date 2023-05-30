"Мы поддержим досрочные выборы в этом случае. Мы неоднократно говорили, что наша социал-демократическая партия за то, что если консерваторы или другие члены правящей коалиции не смогут договориться, не могут взять на себя ответственность – к этому мы готовы", - сказала она журналистам на пресс-конференции в субботу.

В пятницу Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) зарегистрировали проект постановления, в котором досрочные выборы в Сейм предлагается организовать 10 сентября.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Сейм может принять решение по этому предложению в первую или вторую неделю июня.

ELTA напоминает, что когда возник скандал из-за возможного нецелевого использования канцелярских средств политиками местного самоуправления, председатель консерваторов Г. Ландсбергис заговорил о перегрузке всей политической системы.