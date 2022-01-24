Байден рассматривает возможность переброски войск в Литву и страны Восточной Европы

На фоне растущих опасений по поводу вторжения России в Украину президент США Джо Байден рассматривает возможность отправить в страны НАТО, расположенные в Восточной Европе, несколько тысяч американских военнослужащих, а также военные самолеты и корабли. Об этом сообщила в понедельник, 24 января, американская газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в администрации США.
По данным издания, на встрече в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде 22 января высокопоставленные чиновники министерства обороны США предложили Байдену несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает отправку до 5000 военнослужащих, а в случае ухудшения ситуации их численность может быть увеличена в десять раз.
Ожидается, что глава Белого дома примет решение на текущей неделе. Развертывание американских войск в самой Украине на повестке дня в Вашингтоне пока не стоит.
Министерство обороны США отказалось комментировать сообщение The New York Times
В ночь на 24 января стало известно, что Госдепартамент США отдал распоряжение покинуть Украину семьям американцев, работающих в американском посольстве в Киеве. В качестве причины для их отъезда названа "сохраняющаяся угроза военных действий России".
В списке официальных рекомендаций для путешествий на сайте Госдепартамента США Украина переведена на самый строгий 4-й красный уровень - гражданам США настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в Украину "из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19".
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