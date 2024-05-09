Армии Литвы и США проведут огневые учения HIMARS

Учения "Неотложный ответ 2024", проходящие в четверг на Кайряйском полигоне в Клайпедском районе, являются частью учений НАТО Steadfast Defender 24 (Стойкий защитник 24), крупнейших со времен Холодной войны.

После того как в 2022 году представители Литвы подписали контракт на закупку систем реактивного залпового огня HIMARS, началась подготовка к интеграции систем в структуру Литовской армии.

Согласно контракту на приобретение HIMARS, для Литовской армии будут закуплены 8 пусковых установок с боеприпасами, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет разных типов и боевых характеристик, включая системы ATACMS с эффективной дальностью 300 км.