10 кандидатов в президенты Литвы получили листы для сбора подписей

Претенденты в кандидаты до 28 марта должны будут собрать не менее 20 тыс. подписей. Это они смогут сделать бумажным и электронным способом на странице rinkejopuslapis.lt. Правда, И. Шимоните выразила желание собирать подписи только онлайн.

Для кандидатов будет подготовлено по 1000 листов для подписей избирателей. Предполагается, что на них можно собрать 35 тыс. подписей.

Кандидаты могут получить листы только после подачи в ГИК заявительных документов. Заявители могут сделать это с 19 февраля, представив в комиссию заявление на участие в выборах, документ, подтверждающий внесение избирательного залога, доверенность на уполномоченного представителя, краткую предвыборную программу, анкету кандидата, выписки из деклараций доходов и имущества жителя за прошлый год.