10 кандидатов в президенты Литвы получили листы для сбора подписей

Претенденты в кандидаты до 28 марта должны будут собрать не менее 20 тыс. подписей. Это они смогут сделать бумажным и электронным способом на странице rinkejopuslapis.lt. Правда, И. Шимоните выразила желание собирать подписи только онлайн.
Для кандидатов будет подготовлено по 1000 листов для подписей избирателей. Предполагается, что на них можно собрать 35 тыс. подписей.
Кандидаты могут получить листы только после подачи в ГИК заявительных документов. Заявители могут сделать это с 19 февраля, представив в комиссию заявление на участие в выборах, документ, подтверждающий внесение избирательного залога, доверенность на уполномоченного представителя, краткую предвыборную программу, анкету кандидата, выписки из деклараций доходов и имущества жителя за прошлый год.
В системе ГИК также представлены: декларация частных интересов, обещание соблюдать запрет на подкуп избирателей, согласие быть кандидатом, выдвинутым политической партией (если выдвигает партия), подписанное обязательство, если лицо будет избрано, прекратить работу или иную деятельность, несовместимую с обязанностями президента, фотография кандидата, биография и доверенность на его представление в ГИК (в случае, если лицо само выдвигает свою кандидатуру).
Остальным участникам политической кампании ГИК выдаст листы для сбора подписей после того, как они подадут заявительные документы. Это они могут сделать до 17 час. 8 марта.
В настоящее время Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала 14 претендентов в кандидаты. Один из них – баллотирующийся на второй срок президент Гитанас Науседа. Ему официальную поддержку выразила Социал-демократическая партия Литвы, принявшая решение не выдвигать своего кандидата.
Как и пять лет назад, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) выдвинули кандидатуру нынешнего премьера Ингриды Шимоните. Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на выборах президента будет представлять парламентарий, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партию свободы – бывший председатель Конституционного Суда Дайнюс Жалимас, Союз демократов "Во имя Литвы" – бывший заместитель генсека НАТО Гедримас Еглинскас, Партию труда – председатель этой политической силы Андрюс Мазуронис.
В качестве самостоятельного кандидата выступает адвокат Игнас Вегеле, ему поддержку выразили Партия "Свобода и справедливость" и Христианский союз. Также известны еще 7 самовыдвиженцев: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, ранее баллотировавшийся на пост гендиректора LRT Зенонас Андруленас, лидер новой партии "Неманская заря", член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, журналист, политик Гинтаутас Кнюкшта, педагог Арунас Римкус и предприниматель Жильвинас Трейгис.