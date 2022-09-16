Уроки проведет Кристина Милевич. Она работает в Центре ромской общины и в мультикультурной организации "Помоги освоиться", является танцовщицей ансамбля Sare roma и учителем танцев, кроме того, она работает в ресторане Gypsy Lounge.

Милевич училась танцевать у своей мамы, известной исполнительницы ромских танцев и хореографа Золушки. По словам Кристины, она начала танцевать с рождения – она родилась в музыкальной семье, поэтому песни и танцы сопровождают ее с самого рождения, а в театре Sare Roma Кристина - одна из основных исполнительниц танца.

Уроки танцев пройдут в Школе танца Low Air, на проспекте Гедиминаса, 2A, в Вильнюсе.

Kristina Milevič © Asmeninio albumo nuotr.

Кристина научит движениям традиционного танца и научит чувствовать музыку так, как ее воспринимают ромы.

Кристина рекомендует желающим принять участие в занятиях, взять длинные и широкие юбки. "Чем шире, тем лучше", – сказала она.

Мероприятие бесплатное.

Необходима предварительная регистрация.

Уроки состоятся:

23 сентября 18:00 - 19:30 ч.

7 октября 18:00 - 19:30 ч.