Уроки проведет Кристина Милевич. Она работает в Центре ромской общины и в мультикультурной организации "Помоги освоиться", является танцовщицей ансамбля Sare roma и учителем танцев, кроме того, она работает в ресторане Gypsy Lounge.
Милевич училась танцевать у своей мамы, известной исполнительницы ромских танцев и хореографа Золушки. По словам Кристины, она начала танцевать с рождения – она родилась в музыкальной семье, поэтому песни и танцы сопровождают ее с самого рождения, а в театре Sare Roma Кристина - одна из основных исполнительниц танца.
Уроки танцев пройдут в Школе танца Low Air, на проспекте Гедиминаса, 2A, в Вильнюсе.
Кристина научит движениям традиционного танца и научит чувствовать музыку так, как ее воспринимают ромы.
Кристина рекомендует желающим принять участие в занятиях, взять длинные и широкие юбки. "Чем шире, тем лучше", – сказала она.
Мероприятие бесплатное.
Необходима предварительная регистрация.
Уроки состоятся:
23 сентября 18:00 - 19:30 ч.
7 октября 18:00 - 19:30 ч.
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