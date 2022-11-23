Особых осадков не ожидается, они возможны лишь местами, в основном на востоке страны. На большей части территории будет 0–5 градусов мороза.

В четверг ночью облачно будет по всей стране. Особых осадков не ожидается. Местами сохранится гололед. Будет дуть холодный восточный ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза.

В четверг днем с юга к Литве приблизится новый циклон. Будет облачно. Местами, в основном на юго-востоке, ожидаются осадки. Будет идти небольшой снег, местами дождь при минусовой температуре. Ожидается гололед. Будет дуть холодный ветер. Днем будет от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.