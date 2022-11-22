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Зимняя погода подарила необычное зрелище – льдом покрылись растения около Электренского водохранилища. Красота, созданная холодом и водой поражает.
Elektrėnų marios žiemą Žilvino Rinkevičiaus nuotr.
Elektrėnų marios žiemą Žilvino Rinkevičiaus nuotr.

Холод, ветер и вода создали настоящее чудо.

На берегу Электренского водохранилища сформировались ледяные скульптуры, словно из зимней сказки.

Автор фотографий Жильвинас Ринкявичюс.

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