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В выходные погоду обусловит массивный циклон. В субботу будет пасмурно, без особых прояснений. Во многих районах пройдет снег, у моря - мокрый снег.
Зимние испытания только начались: с понедельника новые перемены
© DELFI / Tomas Vinickas

Ожидается гололед. Температура составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря около 3 градусов тепла.

В воскресенье осадки ожидаются и ночью и днем. Ночью осадки ожидаются во многих районах, а днем лишь местами. Местами возможен гололед. Ночью на востоке будет 5-7, у моря 2 градуса мороза.

В начале недели осадков будет меньше, но ночи будут холодными.

В понедельник местами пройдет небольшой снег. Ожидается гололед. Ночью будет 3-8, местами на севере до 10 градусов мороза. В понедельник днем будет 0-5 градусов ниже нуля.

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