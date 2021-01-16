Зимние холода в Литве задержатся

После холодной ночи днем будет 15–17, на западе и у моря 9-11 градусов ниже нуля, ветер будет слабым.

В ночь на понедельник по-прежнему прогнозируют сухую, спокойную, но холодную погоду. Температура опустится до 16–21, на юге местами до 24 градусов мороза. На взморье утром будет 12–14 градусов ниже нуля.

В понедельник днем облачность увеличится, местами пройдет снег. Будет 7–12, на западе 4–6, а у моря всего 1–3 градуса мороза.

Во вторник осадков будет немного, сильные холода отступят, но днем будет прохладно из-за сильного ветра.