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В воскресенье днем установится зона высокого давления. Жителей порадует солнечная погода, осадков не ожидается, пишет gismeteo.lt.
Зимние холода в Литве задержатся
© DELFI / Orestas Gurevičius

После холодной ночи днем будет 15–17, на западе и у моря 9-11 градусов ниже нуля, ветер будет слабым.

В ночь на понедельник по-прежнему прогнозируют сухую, спокойную, но холодную погоду. Температура опустится до 16–21, на юге местами до 24 градусов мороза. На взморье утром будет 12–14 градусов ниже нуля.

В понедельник днем облачность увеличится, местами пройдет снег. Будет 7–12, на западе 4–6, а у моря всего 1–3 градуса мороза.

Во вторник осадков будет немного, сильные холода отступят, но днем будет прохладно из-за сильного ветра.

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