Зима из Литвы ушла, всю неделю прогнозируют дожди

В ночь на вторник погода почти не изменится. Будет мрачно, местами пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра 15-20 м/с. Ночью температура почти не изменится, будет 3-7 градусов тепла. Во вторник днем погоду обусловит зона низкого давления. Во многих районах прогнозируют небольшой дождь и сильный порывистый ветер. Днем будет 4-8 градусов тепла.

В среду придет более прохладная масса воздуха, поэтому прогнозируют смешанные осадки. Ночью местами, в основном на юге страны, пройдут дожди, а днем ожидаются дожди и мокрый снег. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.

В четверг новый циклон принесет осадки и сильный ветер. Во многих районах ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем до 1-6 градусов тепла.