Зима из Литвы уходит неохотно: местами выпадет снег

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье погоду в Литве обусловит циклон. Днем будет пасмурно и неприятно. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки. В основном будет идти дождь, но в полдень на западе пойдет мокрый снег. Будет дуть сильный западный ветер. После обеда на взморье порывы местами будут достигать до 16 м/с.

Западный ветер принесет похолодание. Будет прохладнее, чем в субботу. Воздух прогреется всего до 2-7 градусов тепла. Прохладнее всего будет в Жемайтии, холоднее - на востоке страны.

В ночь на понедельник зона низкого атмосферного давления понемногу уйдет из Литвы, станет светлее, ожидается больше прояснений. На большей части территории Литвы еще ожидаются небольшие осадки. Ветер успокоится. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами возможен гололед.

В понедельник днем усилится зона высокого атмосферного давления. Местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Утром возможен гололед. Будет дуть холодный северный, северо-восточный ветер. Днем будет 2-7 градусов тепла, как и в воскресенье.

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