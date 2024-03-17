Зима из Литвы уходит неохотно: местами выпадет снег

В воскресенье погоду в Литве обусловит циклон. Днем будет пасмурно и неприятно. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки. В основном будет идти дождь, но в полдень на западе пойдет мокрый снег. Будет дуть сильный западный ветер. После обеда на взморье порывы местами будут достигать до 16 м/с.