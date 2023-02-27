Зима из Литвы не уходит, по ночам ожидаются морозы

День будет солнечным, без осадков. На востоке и в центральных районах ожидается гололед. Днем будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла у моря.

Во вторник погода почти не изменится. Ночью будет ясно и без осадков. Температура упадет до 3–8, а на востоке до 10–13 градусов мороза.

Во вторник днем будет облачно. Вероятность осадков невелика, небольшой дождь или снег возможен лишь на северо-востоке страны. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В ночь на среду будет облачно. На востоке местами ожидаются небольшие осадки. Будет 1–6 градусов мороза.

В среду днем снова усилится зона высокого давления. Из-за облаков появится солнце, вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит антициклон. Будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается 2–7 градусов мороза, местами еще ниже. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

В пятницу погоду в Литве обусловит циклон. Будет пасмурно. Утром и днем ожидаются осадки. Ночью будет около 0 градусов, днем 2–7 градусов тепла.

В выходные погода также будет обусловлена циклонами. Ожидаются осадки. По ночам небольшие морозы, днем 0–5 градусов тепла.