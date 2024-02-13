Зима, дождем выгнанная со двора, не вернется, по крайней мере, пока: ожидается 6 градусов тепла

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Сегодня погоду определяет активность циклона над Литвой, поэтому погода ожидается дождливая, но спокойная.

Во вторник во многих местах пойдет дождь, в восточной части Литвы дождь должен быть немного слабее, чем в остальной части страны.

Местами образуется туман, поэтому видимость может ухудшиться из-за дымки. В утренние часы в некоторых местах северо-восточной окраины, до потепления, может образоваться гололед.

Ветер будет южный, юго-западный, во второй половине дня сменится на западный, 3-8 м/с; на побережье он будет немного сильнее, до 13 м/с.

Самая высокая температура воздуха во вторник достигнет 1-4 градусов тепла. В ночь со вторника на среду многие районы также не настигнут осадки, преимущественно небольшие, смешанные. Во многих местах образуется гололед и туман. Ветер будет дуть западный, умеренный, 5-10 м/с.

Самая низкая температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 2 градусов холода до 3 градусов тепла.

В среду местами пройдет дождь, преобладает небольшой дождь. Вечером ветер ослабнет до 3-8 м/с. Температура поднимется до 1-6 градусов тепла.

В четверг в западных районах осадки, пройдет дождь. Ночью местами образуется гололед. Весь четверг ветер будет юго-восточного направления, со скоростью 6-11 м/с. Самая низкая температура ночью прогнозируется в пределах 0-5 градусов холода, на побережье - до 2 градусов тепла, а днем повысится до 0-5 градусов тепла.

С приближением выходных во многих местах также ожидаются осадки, гололед, температура воздуха останется такой же.

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