Жуткая история в больнице: помощница медсестры обижала пожилого пациента

Видео сделал сосед пожилого человека по палате. Он снял на видео момент, когда помощница медсестры меняла постель. Грубо на повышенных тонах она требовала, чтобы пожилой человек сел, повернулся на бок, разделся. Слышались реплики: "Давай, давай, у тебя две руки. Пошевеливайся, Сядь".
Женщина бросает постель и другие вещи, видно, что она сильно раздражена.
Видно, что пожилому пациенту тяжело двигаться, трудно сесть и удержать тело в вертикальном положении. Он ничего не отвечает на грубости. Когда пациент разделся, и помощница медсестры заметила, что он не дошел до туалета, она начала издеваться над ним, оскорблять: "Задницу подотри, с..шь в постель, не заметил? Надо меньше жрать, не придется ср.ть. Как свиньям носят еду".
На другом видео видно, как женщина заламывает ногу пожилого пациента, он вскрикивает от боли. Тогда она, не обращая внимания, уходит из палаты.
"Жестоко обращаются с пожилыми пациентами. Я навещал члена семью, это было еще в больнице Красного Креста. Это видео моему родственнику передал другой сосед по палате. Еще никто не жаловался. Даже тот пожилой человек не жаловался. Честно говоря, я от него и слова не слышал. Я считаю, что должен прислать видео вам. Никто меня об этом не просил, но я не могу смотреть на это, это недопустимо. Думаю, должно быть взаимоуважение. Мне не известна предыстория, не могу сказать, почему так обращаются с этим пациентом", – писал читатель портала.
Пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас сожалел о том, что в их больнице имело место такое происшествие и заверил, что сделают все, чтобы подобное не повторилось.
"Мы сожалеем и приносим извинения за недопустимые действия помощницы медсестры. В нашей больнице придерживаются принципа взаимоуважения между пациентами и персоналом, поэтому мы выясним все обстоятельства и сделаем все, чтобы такое не повторилось", – сказал он.
Твирбутас призвал пациентов не молчать и информировать о таких случаях администрацию больницы - начальника отделения, главную медсестру и т.д. Это поможет быстрее решить проблему.
На вопрос, должны ли пациентам, которые сами не могут переодеться, помогать работники больницы, Твирбутас ответил, что помощники медсестер должны выполнять все функции и уважительно относиться к пациентам.
Это не первый подобный случай в данной больнице. Пациенты рассказывают, что боятся обращаться к врачам и предпочитают терпеть боль дома, поскольку не хотят сталкиваться с насмешками со стороны персонала. Ситуация не меняется уже несколько лет.