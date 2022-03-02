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Нунций в Украине, посол Ватикана в Киеве Висвальдас Кулбокас рассказал в интервью "День на Delfi" о своей жизни в бомбоубежище и о том, сколько в Киеве осталось дипломатов. Их осталось очень мало, а ситуация опасна даже в убежище: на улице рядом с убежищем слышатся взрывы и выстрелы.

"Нет, я не единственный (оставшийся в Киеве дипломат). Мы списывались сегодня с послами (во вторник) после обеда, остались пятеро из стран ЕС и еще послы нескольких стран. Всего нас 8-9", – уточнил собеседник.

На вопрос, почему он решил остаться, Кулбокас ответил, что для него главное - быть с людьми.

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"Вопрос безопасности встает, поскольку война такая, что никогда не знаешь, где может упасть ракета или бомба, даже в жилых кварталах, но у меня две задачи: и как посла, а это всегда политическое решение, уйти посольству или нет, но я ще и ксендз, епископ, я представитель папы Римского в Украине, а, как вам известно задача священников, пастырей - быть с людьми. Для меня важно быть с людьми, насколько это возможно", – сказал он.

Собеседник сказал, что сейчас почти все время находится в укрытии, не может его покинуть.

"Один аспект - технический, я и сейчас нахожусь в убежище, поскольку сегодня и завтра будут тяжелые дни, это не игра, лучше беречь себя, насколько это возможно. С 23 февраля мы спим на нижнем этаже, выбрали помещение без окон, спим на полу, чтобы в течение 7-8 секунд могли добраться до убежища, в подвал. На улицу почти не выходим. Можно было это сделать и сегодня, и вчера (в понедельник и вторник). Это были единственные дни из последних 5, не из-за комендантского часа нельзя было, а потому что было опасно. Были немалые перестрелки на улочках рядом с нами, взрывы. Физический контакт - сложное дело, физически увидеть человека практически невозможно, но, когда я здесь, я могу чувствовать ситуацию, еще есть телефонная связь, есть интернет, и такое чувство, будто ты в центре мира, поскольку так много солидарности, так много внимания, и это не что-то пустое, чувствуется единство мира, как будто здесь сейчас пульсирует сердце", – сказал он.

По словам дипломата, уже одна огромная солидарность в этот тяжелый период может помочь одержать победу.

"Я - ксендз, епископ. Я представляю Церковь, наше призвание смотреть в строну духа – идет война, и в глубоком понимании верующего человека, в моем, война не возникает из ничего. Конечно, сейчас есть конкретный агрессор, российская армия, которая идет в Украину. Это все конкретно, но вся эта солидарность, которую показывают страны, люди, которые не спят, молятся, объединяют много стран, людей и я с друзьями использую такую вещь – если бы я был Богом, создателем и видел, что люди так объединились, так внимательно относятся друг к другу, я бы сказал, вы - молодцы, вы сумели перешагнуть через вызов, тогда война теряет свою основу, она исчезает. Даже если политики хотят войны, ее уже нет. Я глубоко убежден, что эта солидарность разрушает войну в ее основе", – считает собеседник.

Он рассказал, что пока у него все есть.

"Еду мы купили, наверное, на две недели вперед еще в середине февраля, уже было очевидно, что что-то будет. Может, даже больше чем на две недели, поэтому больших проблем нет. До сих пор даже холодильники работали, это хорошо. Если холодильники не будут работать, электричества не будет, придется перейти на более скудное питание, но у нас есть газовые баллоны. У нас есть простая еда, вода, мука. Этого у нас немало. Конечно, рацион небогатый, дни очень тяжелые, но пока бомбы не падают на нос, жить можно", – сказал Кулбокас.

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