Живущий в Литве русский о действующем решении: вы не представляете, что сейчас творится в социальных сетях

Вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас сказал, что решение было принято в связи с возможной угрозой.

"Решение обсудили, сбалансировали так, что мы учитываем определенные угрозы. Они сейчас больше всего связаны с войной РФ в Украине. Мы уже давно говорим, что граждане России, большинство – около 3/4 поддерживают войну в Украине, (…) мы чувствуем, что угроза есть. Мы как государство, у которого есть граница с Россией, должны на это реагировать", – сказал он.

Дмитриевас напомнил, что подобный вопрос решали все страны ЕС, но к общему решению не пришли.

"Плохо, что не все, но, видимо, надо быть примером. Пример, видимо, должен быть таким, чтобы и другие страны, например, у которых есть граница с Польшей, может, сама Германия, задумались бы о том, что такое свободное передвижение представляет угрозу. Могут приехать разные люди, видимо – разные и приезжают. Мы всегда относимся к этому серьезно", – сказал вице-министр.

Он сказал, что туризм граждан России "должен быть под контролем".

"Будут граждане РФ, которые смогут в порядке исключения попасть в Литву, но они это должны будут доказать", – подчеркнул Дмитриевас, заметив, что Литва приняла такое решение на фоне действия режима чрезвычайной ситуации.

Проживающий в Литве русский Виктор Воронцов приветствовал принятое решение. Он подчеркнул, что весь российский народ должен ощутить влияние начатой войны в Украине.

"Я полностью согласен с позицией нашей страны, это необходимое на данный момент решение. Все россияне должны нести ответственность за войну. Мы не можем остановить Владимира Путина, а граждане России могут и должны. Все граждане России должны понять, что весь народ понесет ответственность за эту войну. И первое – не будет так легко приехать в ЕС, в Шенген", – сказал он, заметив, что "позиция других стран ЕС ему ужасно не нравится".

"Мы – Литва, Латвия, Эстони и Польша показываем, что мы страны с яйцами. Итальянцы, испанцы, французы, немцы пытаются резать хвост по частям. Мы реже, его частями с 2014 года – а где результат? Решение не впускать туристов значительно скажется на гражданах России, на российском обществе, больше, чем все прежние санкции вместе взятые", – продолжил Воронцов.

На вопрос, как он оценивает слова канцлера Германии о том, что война в Украине – война Владимира Путина, а не всего народа, он напомнил о вине Германии.

"Может, я и слишком жестко выскажусь, но почему после Второй мировой войны весь немецкий народ отвечал за то, что сделал Адольф Гитлер? Я уважаю канцлера Германии, но, я думаю, что их власть думает о русскоязычных, которые живут в Германии, которые на ближайших выборах будут голосовать за или против. Но такого не должно быть. Мы должны видеть угрозу, приходящую из России, от режима Путина. И мы должны бороться с этой угрозой всеми способами", – сказал Воронцов.

Он заметил, что решение стран Балтии и Польши должны поддержать все страны ЕС. Пока в ЕС нет единства, россияне этим пользуются. "Мы должны показать нашу твердость", – сказал Воронцов.

Он заметил, что в российских социальных сетях после такого решения стран Балтии и Польши царят хаос и паника.

"Вы представить себе не можете, что сейчас творится в российских социальных сетях. Как все реагируют, как реагируют влиятельные люди. Это показывает, что им больно. Обещают все равно найти пути в Шенген. Но сейчас по реакции видно, что это самое действенное решение, которое нами было принято с начала войны", – сказал он.

Воронцов заверил, что именно те граждане, которые ездят за границу, обладают самым большим влиянием в России.