Жителям горевшего в Паневежисе общежития разрешили вернуться домой

"По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. Поперечные стены здания также не повреждены, поэтому жители могут пользоваться помещениями", – сказала представитель муниципалитета Рута Карчаускене.
"Жителям было разрешено вернуться домой, пока нежилые только две поврежденные квартиры", – прибавила она.
Напомним, что взрыв в общежитии произошел в минувшее воскресенье. По данным полиции, взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадал житель 1964 г.р., он был доставлен в больницу. Из-за взрыва в здании 22 января объявили чрезвычайное положение.
Сообщение о взрыве на ул. Нямуно, в квартире на 5 этаже поступило 21 января, в 12 ч.