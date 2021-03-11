Читатель Виргиния обратилась в редакцию Delfi и рассказала свою историю.

"Я редко пользуюсь общественным транспортом, но был момент, когда иначе я не могла добраться до нужного места и решила воспользоваться услугами городского транспорта. У меня даже была "Карта вильнюсца" (Vilniečio kortelė), но я не помнила, сколько у меня на ней денег.

Вот я вошла в автобус, приложила карту к терминалу, и выяснилось, что мне не хватает 10 центов. Я решила купить билет у водителя. IrИ тут выяснилось, что к нему не подойти, и билетами он не торгует.

Я решила сойти на следующей остановке и искать киоск, чтобы пополнить карту. А тут контролеры во всей красе. Я почувствовала себя как преступница, когда они попросили у меня билет. Я не хотела задерживать автобус, поэтому вышла с контролерами.

Не знаю, что это было, какой приступ доброты, но он не выписал мне штраф и указал ближайшее место, где можно пополнить карту – почта где-то в магазине Rimi (попробуй найти, там стоит очередь). Я бы могла сказать, что все кончилось хорошо, но я считаю, что этот порядок - глупость, да и не все контролеры такие снисходительные.

Как можно не продавать билеты и при этом их требовать? Конечно, сейчас представители компании запоют свою песню, что надо пользоваться мобильными приложениями и картами, но неужели все - дети, старики и другие люди обязаны иметь наготове смартфоны и карты и постоянно следить за остатком средств на них? И телефон может выйти из строя, и интернет пропасть, а что делать, когда киоски печати не работают, как тогда ехать? Если водитель не продает билеты, может, пусть тогда временно их продают в киосках печати вместо кофе? Какой-то абсурд", – писала Виргиния.

Представитель компании Susisiekimo paslaugos Мигле Белините сказала, что подобные ситуации решаются индивидуально, однако рекомендовала заранее подумать о билетах.