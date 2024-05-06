Жители возмущены новым налогом, введенным Центром реестра

Представьте ситуацию - вы получили в наследство, в подарок квартиру или купили ее. За регистрацию самого факта Центр реестра возьмет с вас 8 евро.
"Деньги берут за регистрацию самого факта", – сказал президент Литовской нотариальной палаты Марюс Страчкайтис.
Это не связано с регистрацией собственности. За эту услугу придется заплатить дополнительно.
"Центр реестра стал брать деньги только за регистрацию юридического факта, связанного с появлением права собственности", – заметил Страчкайтис.
До сих пор эта услуга ничего не стоила.
"Я считаю, что этот налог бессмысленный. Двадцать лет его не платили, он не меняет права собственности, владельца. Это регистрация или снятие с учета факта, который не имеет юридического значения", – заметил президент Нотариальной палаты.
Плата за снятие с учета такая же, как и плата за регистрацию. Это значит, что отныне жители в Центре реестра платят дважды, но при этом никакой услуги не получают.
Сумма зависит от того, насколько быстро выполнены процедуры и от количества имущества.
"Если сын получит в наследство 10 недорогих объектов недвижимости – забор, колодец, летнюю кухню, сам жилой дом – только за регистрацию самого факта ему придется заплатить почти 100 евро", – пояснил Страчкайтис.
Сумма немаленькая. Налоги за такие услуги Центра реестра жители платят нотариусу, а он передает ЦР.
Нотариусы указали, что для них самих появление этой платы - сюрприз, а жители и без того жалуются на дороговизну услуг Центра реестра.
"Кажется, в 2018 году я регистрировала имущество в Шальчининкай. Дом там уже развалился, но в одной части участка есть колодец, несколько построек, которые давно сгорели. За услуги я заплатила 600 евро", – рассказала женщина.
"Я заплатил несколько десятков евро. Работа есть работа", – сказал другой собеседник.
Журналисты LNK пытались выяснить, почему ЦР ввел плату за прежде бесплатную услугу, однако получили лишь письменный ответ.
"Согласно постановлению правительства от 6 декабря 2023 г., с 1 января 2024 года вступил в силу новый устав реестра недвижимости, согласно которому вместе с заявление о регистрации собственности должны подавать заявление на отмену юридического факта прежней регистрации. За снятие с учета платят установленный правительством налог. Итак, Центр реестра просто руководствуется законом", – было сказано в сообщении.
"Потребность в этом высказал Центр реестра", – сказал советник главы Минюста Паулюс Жеймис.
Минюст отметил, что эта услуга никогда не облагалась налогами. За это платили все налогоплательщики.
Сейчас было решено, что логичнее, если платить будут конкретные люди, однако после жалоб, Минюст намеревается уменьшить налог. Сделать это планируют в мае.
"Налог будем применять пропорционально с учетом сделки", – сказал Жеймис.
Центр реестра – одна из крупнейших госкомпаний. По новейшим данным, в 2022 г. ее прибыль составила 8 млн. евро.