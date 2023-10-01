Жители Вильнюса хотели бы, чтобы в городе было больше кинотеатров

В вильнюсском торговом центре Vilnius Outlet открылся новый кинотеатр. Это первый новый большой кинотеатр, открывшийся в Вильнюс с 2010 г. Всего в столице есть 7 кинотеатров. По данным опроса, проведенного MadeinVilnius.lt, вильнюсцы хотели бы, чтобы кинотеатров в городе было больше, а многие хотели бы, чтобы кинотеатр был и в их районе.