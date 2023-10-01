Жители Вильнюса хотели бы, чтобы в городе было больше кинотеатров

 
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ФОТО: Shutterstock

В вильнюсском торговом центре Vilnius Outlet открылся новый кинотеатр. Это первый новый большой кинотеатр, открывшийся в Вильнюс с 2010 г. Всего в столице есть 7 кинотеатров. По данным опроса, проведенного MadeinVilnius.lt, вильнюсцы хотели бы, чтобы кинотеатров в городе было больше, а многие хотели бы, чтобы кинотеатр был и в их районе.

Как можно больше кинотеатров хотели бы 44% участников опроса (914 голосов). 19% хотели бы, чтобы в микрорайонах появились небольшие кинотеатры (385 голосов).

Были и такие респонденты, которые сказали, что им кинотеатров в городе достаточно - 21% (430 голосов).

11% участников опроса (216 голосов) спросили, неужели кто-то в наше время еще ходит в кино? 6% не ответили на вопрос (113 голосов).

Всего в опросе участвовали 2058 вильнюсцев. Опрос был проведен с 25 по 29 сентября.

Кинотеатр Apollo Kinas открылся в ТЦ Vilnius Outlet. Это 7-й кинотеатр Вильнюса.

До этого большой кинотеатр Multikino в столице был открыт в 2010 г. в торговом центре Ozas.

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