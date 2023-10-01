Жители Вильнюса хотели бы, чтобы в городе было больше кинотеатров

Как можно больше кинотеатров хотели бы 44% участников опроса (914 голосов). 19% хотели бы, чтобы в микрорайонах появились небольшие кинотеатры (385 голосов).
Были и такие респонденты, которые сказали, что им кинотеатров в городе достаточно - 21% (430 голосов).
11% участников опроса (216 голосов) спросили, неужели кто-то в наше время еще ходит в кино? 6% не ответили на вопрос (113 голосов).
Всего в опросе участвовали 2058 вильнюсцев. Опрос был проведен с 25 по 29 сентября.
Кинотеатр Apollo Kinas открылся в ТЦ Vilnius Outlet. Это 7-й кинотеатр Вильнюса.