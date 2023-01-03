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В Кедайняй фотограф Гражвиле Вайтекунене зафиксировала необычное явление природы – по реке Невежис плыли ледяные блины. Зимой прошлого года такие же "блины" плыли по реке Шушве, около Бакунишкес, пишет rinkosaikste.lt.
„Ledo blynai“ Nevėžyje G. Vaitiekūnienės nuotr.
„Ledo blynai“ Nevėžyje G. Vaitiekūnienės nuotr.

Вайтекунене сфотографировала "блины" на реке Невежис, около Сконгалиса, в декабре. "Впервые удалось увидеть своими глазами, раньше я читала, что такое бывает", – рассказала жительница Кедайняй.

Представители Литовской гидрометеорологической службы пояснили, как образуется такое явление.

"Такие диски формируются при условиях, когда температура воздуха достигает 0 градусов, а на воде легкий бриз. Как правило, формирования блина начинается с тонкого слоя слякоти, которое распадается на округлые формы. Затем волны завершают конечное формирования краев", – рассказали специалисты.

„Ledo blynai“ Nevėžyje G. Vaitiekūnienės nuotr.
„Ledo blynai“ Nevėžyje G. Vaitiekūnienės nuotr.

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