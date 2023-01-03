Вайтекунене сфотографировала "блины" на реке Невежис, около Сконгалиса, в декабре. "Впервые удалось увидеть своими глазами, раньше я читала, что такое бывает", – рассказала жительница Кедайняй.

Представители Литовской гидрометеорологической службы пояснили, как образуется такое явление.

"Такие диски формируются при условиях, когда температура воздуха достигает 0 градусов, а на воде легкий бриз. Как правило, формирования блина начинается с тонкого слоя слякоти, которое распадается на округлые формы. Затем волны завершают конечное формирования краев", – рассказали специалисты.