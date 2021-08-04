Жители приграничных районов Литвы могут остаться без скорой помощи

Представители Шальчининкай считают, что лечением мигрантов должны заниматься врачи системы МВД или армии. Варена хочет арендовать у пограничников четыре модульных домика, поскольку у них нет места для больных коронавирусом нелегалов. Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются приграничные муниципалитеты.

Сотни вызовов в неделю. В таком режиме работают две варенские скорые, которые ездят к мигрантам. А вызывают их иногда и из-за комариного укуса.

"Есть много людей с хроническими болезнями, кожными, кардиологическими заболеваниями. Думаю, сейчас станет больше простуд, им при 20 градусах уже холодно, ходят в перчатках", – сказал LNK директор Варенской поликлиники Данас Борткявичюс.

Он сказал, что скорой приходится заботиться о мигрантах на трех заставах, поэтому роме двух скорых, к нелегалам выезжает и специальная мобильная команда.

Если помощь требуется жителям Варены, приходится вызывать скорую из Друскининкай, Алитуса или Шальчининкай, поскольку местные скорые часто ездят к мигрантам.

"Но за услуги скорых из других районов нам приходится платить. Это дополнительная финансовая нагрузка", – сказал Борткявичюс.

Жители Варены на сложившиеся условия пока не жалуются.

"Конечно, печально. Ведь есть пожилые жители, дети. Каждому нужна помощь, а мы не получаем", – сказала одна местная жительница.

В Шальчининкай есть три экипажа скорой, но и нелегалов там больше 900. В Руднинкай экипаж дежурит почти круглосуточно.

"Одна медсестра дежурила 12 часов, это ненормальная нагрузка", – сказал LNK глава администрации мэрии Шальчининкай Гжегож Юрго.

Приграничные муниципалитеты не раз обращались за помощью к центральной власти: Варене нужна еще одна скорая, Шальчининкай - врачи. Но пока они получают лишь поддержку на словах.

"Мы все вместе делаем все, чтобы привить этих людей, чтобы позаботиться об их здоровье", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Дополнительные скорые муниципалитеты не получат. Минздрав предлагает другой выход – формировать мобильные команды врачей, которые могут работать с мигрантами. Или найти дежурного врача.

"Вопрос - из кого формировать? В нашей поликлинике не хватает 3 семейных врачей. Наши врачи интегрированы в эти бригады, нам не хватает врачей, не представляю, как формировать", – сказал глава администрации Варенского района Альвидас Вербицкас.

А Юрго сказал, что у них простое предложение – на таких объектах как Руднинкайский полигон могут дежурить военные врачи или врачи системы МВД.