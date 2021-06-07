На реке Нерис (Вилия), куда из очистительных сооружений компания Vilniaus vandenys сливает отходы, по словам жителей, иногда появляется пена, чувствуется запах навоза.
"Нам известно о ситуации в Неменчине, загрязнения там появляются периодически, появляется неприятный запах, такое бывает в выходные и по вечерам, поэтому мы подозреваем преступную деятельность, кто-то незаконно сливает отходы. Пока мы ничего не установили, линия чистая", – сказал LRT представитель Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас.
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас в понедельник сказал LRT, что источник загрязнения обязательно выявят, круг возможных виновников не такой и большой.
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