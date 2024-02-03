Жители Литвы сказали, за кого никогда не голосовали бы

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
„Baltijos tyrimai“ apklausa nurodė, už kokią partiją ir kandidatą rinkėjai niekada nebalsuotų.
„Baltijos tyrimai“ apklausa nurodė, už kokią partiją ir kandidatą rinkėjai niekada nebalsuotų.
ФОТО: DELFI

Компания Baltijos tyrimai, занимающаяся исследованием рынка и общества, в декабре 2023 года провела опрос жителей, заказанный литовскими социал-демократами. Результаты опроса показали, за какую политическую партию и какого кандидата в президенты респонденты никогда не будут голосовать.

В опросе участвовали 1017 жителей Литвы. В опросе участвовали лица старше 18 лет. Погрешность результатов опроса не больше 3,4%.

Жителей спрашивали, как, по их мнению развивается ситуация в Литве - в лучшую или в худшую сторону? 72% участников опроса сказали, что в худшую, а 27% уверяли, что в лучшую, 1% не ответил на вопрос.

Если бы выборы в Литве проходили в ближайшее воскресенье (напомним, что опрос проводился в декабре), то больше всего поддержки получили бы социал-демократы (16,4%).

На втором месте – демократический союз "Во имя Литвы" - 13,4% голосов.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых – 11%. На четвертом месте – Союз отечества-Христианские демократ Литвы (СО-ХДЛ) - 10,5%.

Далее идет Движение либералов - 6,2%, Партия труда - 5,6%, Литовская партия регионов - 3,9%, Партия свободы - 3,5%.

Партия "Свобода и справедливость" получила бы 3,1% голосов, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 2,6%, Союз народа и справедливости - 1,6%, Национальное объединение – 0,2%, партия "Мы - Литва" – 0,1%.

10,1% сказали, что не голосовали бы, а 11,9% не знали, за кого голосовать.

У респондентов спрашивали, за какую партию они не голосовали бы на выборах в парламент. ЗА СО-ХДЛ не голосовали бы 42,1%, за Партию свободы - 25,7% участников опроса.

За ИАПЛ-СХС не голосовали бы 16,1% участников опроса, за Союз народа и справедливости – 12,8%, за Партию труда - 12,4%, за Движение либералов – 9,3%. За ЛСКЗ не голосовали бы 9% участников опроса, за демократический союз "Во имя Литвы" и партию "Свободы и справедливости" – по 7,5%. За соцдемов не голосовали бы 5,2% респондентов, за Партию регионов – 4%.

0,2% выбрали ответ - "другую", еще 19,1% не ответили на вопрос.

Респондентов спрашивали, за кого из кандидатов в президенты они не голосовали бы.

50,1% указали, что не голосовали бы за Антанаса Кандротаса-Целофанаса, 41,6% – за Ингриду Шимоните. 20,5% не голосовали бы за Аурелиюса Веригу, 14,2% – за Зенонаса Андруленаса.

13,3% назвали Артураса Паулаускаса (уже известно, что он не будет участвовать в выборах), 13% – Игнаса Вегеле.

11,8% сказали, что не голосовали бы за Андрюса Мазурониса, а 11,3% - за Вилию Блинкявичюте.

10,5% участников опроса не голосовали бы за Гедримаса Еглинскаса, 9,3% – за Дайнюса Жалимаса, 8,4% – за Эдуардаса Вайткуса.

За Мантаса Варашку не голосовали бы 8,1% респондентов, за Валдаса Туткуса – 7,8%.

За нынешнего главу страны Гитанаса Науседу не голосовали бы 3,5% участников опроса.

2,3% выбрали вариант ни за одного из них, 12,2% сказали, что не голосовали бы вообще.

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