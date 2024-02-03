Жители Литвы сказали, за кого никогда не голосовали бы

На втором месте – демократический союз "Во имя Литвы" - 13,4% голосов.

Если бы выборы в Литве проходили в ближайшее воскресенье (напомним, что опрос проводился в декабре), то больше всего поддержки получили бы социал-демократы (16,4%).

Жителей спрашивали, как, по их мнению развивается ситуация в Литве - в лучшую или в худшую сторону? 72% участников опроса сказали, что в худшую, а 27% уверяли, что в лучшую, 1% не ответил на вопрос.

В опросе участвовали 1017 жителей Литвы . В опросе участвовали лица старше 18 лет. Погрешность результатов опроса не больше 3,4%.

10,1% сказали, что не голосовали бы, а 11,9% не знали, за кого голосовать.

У респондентов спрашивали, за какую партию они не голосовали бы на выборах в парламент. ЗА СО-ХДЛ не голосовали бы 42,1%, за Партию свободы - 25,7% участников опроса.

За ИАПЛ-СХС не голосовали бы 16,1% участников опроса, за Союз народа и справедливости – 12,8%, за Партию труда - 12,4%, за Движение либералов – 9,3%. За ЛСКЗ не голосовали бы 9% участников опроса, за демократический союз "Во имя Литвы" и партию "Свободы и справедливости" – по 7,5%. За соцдемов не голосовали бы 5,2% респондентов, за Партию регионов – 4%.

0,2% выбрали ответ - "другую", еще 19,1% не ответили на вопрос.

Респондентов спрашивали, за кого из кандидатов в президенты они не голосовали бы.

50,1% указали, что не голосовали бы за Антанаса Кандротаса-Целофанаса, 41,6% – за Ингриду Шимоните. 20,5% не голосовали бы за Аурелиюса Веригу, 14,2% – за Зенонаса Андруленаса.