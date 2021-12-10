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Следующие президентские выборы в Литве состоятся только в мае 2024 г., однако в общественном пространстве все чаще появляются рассуждения на тему, кто мог бы претендовать на этот пост. Пока обозреватели и политики упоминают лишь пару фамилий возможных кандидатов.
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

А вот жители Литвы называют больше 50 возможных кандидатов, и среди пятерки лидеров нет тех, кого упоминают в общественном пространстве. 15 октября–5 ноября по заказу ELTA компания Baltijos tyrimai провела опрос. Жителей спрашивали, кого они хотели бы видеть на посту президента Литвы в 2024 году.

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Респондентам никакие списки кандидатов не выдавали, они называли фамилии сами. В общей сложности респонденты назвали 53 политиков и общественных деятелей, которых они хотели бы видеть на посту президента.

Чаще всего респонденты упоминали нынешнего главу страны Гитанаса Науседу (16,9%). Далее в первой пятерке названы политики, у которых уже есть опыт участия в выборах президента - 8,1% назвали Саулюса Сквернялиса, 6,4% - Далю Грибаускайте, 5,9% назвали председателя соцдемов Вилию Блинкявичюте, на пятом месте - Ингрида Шимоните (5,5%).

В десятку кандидатов попали: лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (1,7%), еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (1,5%), лидер "трудовиков" Виктор Успасских (1,5%), мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (1,4%) и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (1,2%).

3,1% респондентов сказали, что вообще не видят человека, который мог бы занять этот пост после выборов 2024 года. Чуть больше трети (35%) вообще не ответили на вопрос.

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