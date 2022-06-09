Жители Литвы переписывают недвижимость на детей, чтобы избежать уплаты налога

"В таком случае налоги родителям не считают", – сказала она.

Минфин указал, что нынешняя форма налога несовершенная, чтобы избежать его уплаты, жители переписывают недвижимость на родственников.

По словам главы Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайвы Чибирене, детям жилье дарят не только из-за налогов.

"Во-первых, не забывайте, что перерегистрация имущества стоит столько же, сколько продажа (услуги нотариуса)", – подчеркнула она.

По словам Чибирене, такая квартира становится собственностью ребенка, родители не смогут вернуть ее, а ребенок, когда станет совершеннолетним, сможет ее продать, какое-то время жить на эти деньги, не работать, путешествовать: "Есть опасности более серьезные, чем налог".

Она подчеркнула, что имущество на детей переписывают, чтобы обезопасить их будущее в случае смерти родителей, развода. Кроме того, она считает, что нынешняя налоговая база побуждает переписывать на детей более дорогое имущество.

Чибирене считает, что должны устанавливать необлагаемый налогами размер, который зависит от размера семьи, а не от количества родителей, как сейчас.

Она привела пример налогообложения семей, где есть оба родителя или один: если в семье нет детей, то имущество стоимостью 300 000 евро, то недвижимость налогами не облагается, а если речь идет о матери-одиночке с двумя детьми – то не облагается налогами лишь половина, 150 000 евро.

"Второй семье нужна площадь больше, чем первой, но за большую площадь их наказывают более высокими налогами. Поэтому во избежании налога остается переписать имущество или его часть на детей. Это мошенничество? Нет", – сказала Чибирене.

Нотариальная палата отметила, что пока не фиксируют тенденции дарения недвижимости детям.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), из 20 600 объектов, принадлежащих несовершеннолетним, 13 600 - наследство, а 3400 - подарки. У 13% объектов один владелец, а в остальных случаях - несколько владельцев. Если недвижимость дороже 150 000 евро и принадлежит несовершеннолетнему, то налог за него должен заплатить один из родителей.

Дорогое имущество, с которого надо платить налоги, принадлежит 85 детям: его общая стоимость – больше 20 млн. евро. За дорогое жилье должны налоги платить и дети, никаких льгот нет.