Жители Литвы охотно ездят в Беларусь за дешевыми товарами и услугами

На Медининксом КПП часто стоят очереди автомобилей. До окончания срока действия безвизового режима осталось несколько дней, сообщает телевидение LNK.

"Очереди стали больше, я уже полчаса жду", – сказал мужчина, который направлялся в Беларусь по работе.

Граждане Литвы не скрывают, что едут в соседнюю страну, поскольку действует безвизовый режим.

"Я, видите ли, много лет работал в Беларуси, не был там два года, сначала из-за пандемии, потом из-за нынешней ситуации. Вот сейчас еду навестить бывших партнеров, коллег в Минске, пользуюсь безвизовым режимом", – сказал литовец.

Встреченная на КПП женщина сказала, что направляется к родственникам – к папе и маме.

"Они живут в Беларуси, сейчас я в отпуске, хочу их навестить. Последний раз ездила год назад", – сказала она.

А некоторые едут 170 км до Минска за дешевыми товарами и услугами.

"Я делаю зубные импланты, мне нужно много, в Литве – очень дорого. В минске в 3–5 раз дешевле. В Беларуси полный имплант стоит 300 евро, у нас до 1500, а это большая разница", – сказал мужчина.

Другой заметил, что обязательно заедет на заправку.

"А потом посмотрим, какая там ситуация, у меня не было цели ехать за покупками", – сказал третий собеседник.

Литовцы и латыше могут месяц ездить в Беларусь без виз - с 15 апреля по 15 мая. До минувшей пятницы в Беларуси побывали 24 000 граждан Литвы, немного меньше из них вернулись. За это время в Литву приехали 34 000 граждан Беларуси.

"В Медининкай поток увеличился на 30%, если сравнивать с потоком с 1 по 15 апреля этого года, когда еще не было безвиза", – сказал глава Падварёнской заставы Сигитас Валайнис.

С Вильнюсского автовокзала в Минск ежедневно по нескольку раз уходят автобусы.

"Ой, сейчас все едут. В основном белорусы", – сказал водитель автобуса.

Журналисты LNK убедились в том, что на КПП стоит куда больше белорусов, чем литовцев. Например, из Беларуси в Литву едут полные автобусы. Один из автобусов едет прямо в Вильнюсский аэропорт, из него россияне и белорусы, у которых есть шенгенская виза могут попасть в Европу.

"В последнее время едет много людей. В Литву едут полные автобусы", – рассказал водитель.

"У нас отпуск, мы путешествуем. Сначала – в Вильнюс, потом - в Стокгольм", – делилась планами встреченная белоруска. Ее друг порадовался, что после отмены коронавирусных ограничений путешествовать стало проще.

Валайнис отметил, что с 1 мая, когда отменили режим ЧС, увеличился поток туристов из третьих стран.

После того как Беларусь объявила о безвизовом режиме, Департамент госбезопасности Литвы предупреждал жителей страны поостеречься и не ездить в соседнюю страну. Была информация о возможной вербовке граждан или использовании их поездок для пропаганды. Однако жители Литвы все равно ездят в Беларусь.