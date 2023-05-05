Жители Литвы хотели бы получать пенсию 900 евро, экономисты говорят, что это невозможно

Гражина и Ремигиюс из Акмяне сказали LNK, что они понемногу готовятся к пенсии и считают, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить спокойно.

"Мы живем в деревне, поэтому мне, наверное, 800 евро хватило бы", – сказала женщина. Ремигиюс с ней согласился, но заметил, что такой суммы хватило бы лишь на жизнь в провинции, а не в городе.

Ремигиюс убежден, что государство о его старости не позаботится. Он не доверяет и пенсионным фондам.

"Я таким фондам не доверяю. Человек сам должен накопить на пенсию", – сказал он.

В этом году средняя пенсия по старости увеличилась на 60 евро и составила 540 евро.

Опрос, проведенный по заказу банка Swedbank, показал, что такая пенсия удовлетворила бы 6% работающих людей. Опрос показал, что большая часть жителей хотела бы получать 900 евро. Это почти в два раза больше средней пенсии.

"300 млн. евро в месяц. В году 12 месяцев. Математика и арифметика тут простая. Ответ – невозможно, если нет ненормальных налогов на труд", – сказал доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус.

В прошлом году во время опроса, проведенного по заказу Swedbank, чуть больше 1/5 участников опроса довольствовались бы пенсией в размере 600-800 евро. 1/3 хотела бы получать 800-1000 евро. Еще 1/3 хотела бы получать больше 1000.

"Если мы хотели бы, чтобы пенсия равнялась 50% средней зарплаты, о чем говорят президент, Шимоните и вся компания этих людей, то надо, чтобы число занятых в Литве увеличилось на 70 000 человек", – сказал Барткус.

"Я вижу другую проблему. В Литве долгое время не меняется соотношение доходов бюджета с ВВП. Сейчас это 36,5% от ВВП, последние 10 лет никакого прорыва нет", – сказал LNK экономист Александр Изгородин.

Экономисты говорят, что, несмотря на прогнозы по сжатию экономики, пенсии должны увеличиться и в следующем году. Изгородин не считает, что это как-то скажется на бюджете. Однако пенсии не будут равняться 900 евро, значит, люди должны делать дополнительные накопления.

"Если вы не хотите, чтобы забирали от детей и внуков и давали вам, то позаботьтесь о себе сами, пока вам удается заработать", – советует Барткус.

В фондах второй и третьей ступени жители накопили примерно 1/10 ВВП страны, но, по словам экспертов, этого мало, чтобы выплаты были значительными.

В этом году участвовать в пенсионном накоплении пригласили 68 000 человек, почти половина отказалась от участия. Сделать выбор надо до июля. Сейчас в фондах второй ступени деньги откладывает почти 1,5 млн. человек.