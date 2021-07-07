Жители Капчаместиса в растерянности - мигрантов встречают в лесах

"Есть люди, которые в лесу, собирая грибы, встречали группы мигрантов – и большие и поменьше. Один такой случай был у озера Анча, в 10 км от границы. Женщина собирала ягоды, когда увидела четверых чернокожих мужчин", – сказала глава общины.
По словам женщины, мужчины подошли к ней стали разговаривать. "Говорили "туристо", "натуре", вроде как туристы на природе. Это с каких пор леса Капчаместиса входят в прогулочные зоны? Спрашивали, в какой стороне Париж. Другой случай – в лесу. Третий – в окрестностях Лепалингиса, ночью четверо чернокожих мужчин пришли в находящуюся в лесу усадьбу. Факт такой - одних задерживают, а другие идут себе в глубь страны", – сказала Караускене.
О встрече с более чем десятью мигрантами рассказал глава Капчаместского питомника Римантас Пилецкас.
"Работницы питомника на прошлой неделе, кажется в пятницу рано утром, около 6 ч., шли на работу. У Пертакаса, в лесу, встретили 10–12 чернокожих. Одни, увидев женщин, бросились в лес, а женщины, прикрывавшие платками лица, спрашивали дорогу на Париж. До границы от этого места больше 6 км", – сказал мужчина.
Как известно, в ночь на пятницу в Капчаместисе была задержана огромная группа мигрантов. Их разместили в помещении начальной школы.
Об обоих случаях была информирована полиция и пограничники.
Большую группу мигрантов задержали, а о 4 мужчинах пока ничего не известно.
Мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сказала, что это реальные истории - не всех мигрантов удается задержать.
"Это значит, что сегодня мы не можем гарантировать жителям, что к ним во дворы не придут мигранты. Пока, слава Богу, никаких инцидентов не было, но нет гарантий, что и не будет", – сказала мэр.
Она не скрывала, что незваные гости уже демонстрируют разницу в культуре.
"Самый большой вызов – объяснить, что в унитазы нельзя бросать ни пластик, ни волосы с расчесок, а также, что унитазы не предназначены для мытья ног. К сожалению, это голый факт, а не попытка оскорбить мигрантов. С пятницы наши сантехники каждый день ездят в школу, чтобы прочистить засорившиеся канализационные трубы", – рассказала Мишкинене.
Сегодня этих мигрантов (71 человек) переводят в здание бывшего детского дома Židinys.
На заседании в среду пограничники признали, что не всех мигрантов удается задержать.
"Примерно 1% найти не удается, вероятно, они идут дальше, возможно, хотят пройти в Польшу", – сказал заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.
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