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Поскольку в Литве меняется политика использования "паспорта возможностей", в стране ищут контролеров, которые будут проверять этот документ. Компания Ekskomisarų biuras ищет новых работников и утверждает, что дополнительная подготовка этим людям не нужна – однако, они должны быть готовы к конфликтным ситуациям.
Жители интересуются появившейся в Литве во время пандемии профессией
© DELFI / Josvydas Elinskas

Напомни, что в Литве с 13 сентября будет ограничена возможность людей без "паспорта возможностей" получать услуги и посещать ряд мест.

Представитель компании Ekskomisarų biurаs Вайва Рациборскайте сказала, что количество людей, интересующихся этой вакансией значительно выросло.

"Поскольку ситуация в Литве меняется, увеличился интерес к услугам компании Ekskomisarų biurаs. Кроме того, выросло число желающих работтаь в охране – проверять наличие "паспортов возможностей". Если раньше приходили 20–30 интересантов в месяц, то сейчас такое количество людей приходит ежедневно"“, – сказала Рациборскайте.

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По данным Ekskomisarų biurаs, этим местом работы интересуются жители разных городов. Правда, больше всего таких людей требуется в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Сейчас ищут 200 работников-контролеров.

По словам Рациборскайте, чаще всего обращаются женщины.

"Вероятно, эта должность более привлекательна, чем место охранника, поскольку не требуется специальное удостоверение и опыт. Мы рады такой активности женщин и ждем их в нашей команде", – сказала глава персонала компании.

Рациборскайте сказала, что никакая дополнительная подготовка претендентам не нужна, достаточно желания работать, чувство ответственности и исполнительности. Для будущих контролеров проводят вводные курсы.

"Важна эмоциональная и психологическая стабильность, готовность к конфликтным ситуациям. Быть может, они не будут частыми, но к ним надо быть готовым. По этой причине все работники должны пройти курсы, на которых их обучат реакции на конфликтные и стрессовые ситуации", – сказала представитель компании.

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