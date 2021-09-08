Жители интересуются появившейся в Литве во время пандемии профессией

Напомни, что в Литве с 13 сентября будет ограничена возможность людей без "паспорта возможностей" получать услуги и посещать ряд мест.
Представитель компании Ekskomisarų biurаs Вайва Рациборскайте сказала, что количество людей, интересующихся этой вакансией значительно выросло.
"Поскольку ситуация в Литве меняется, увеличился интерес к услугам компании Ekskomisarų biurаs. Кроме того, выросло число желающих работтаь в охране – проверять наличие "паспортов возможностей". Если раньше приходили 20–30 интересантов в месяц, то сейчас такое количество людей приходит ежедневно"“, – сказала Рациборскайте.
По данным Ekskomisarų biurаs, этим местом работы интересуются жители разных городов. Правда, больше всего таких людей требуется в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Сейчас ищут 200 работников-контролеров.
По словам Рациборскайте, чаще всего обращаются женщины.
"Вероятно, эта должность более привлекательна, чем место охранника, поскольку не требуется специальное удостоверение и опыт. Мы рады такой активности женщин и ждем их в нашей команде", – сказала глава персонала компании.
Рациборскайте сказала, что никакая дополнительная подготовка претендентам не нужна, достаточно желания работать, чувство ответственности и исполнительности. Для будущих контролеров проводят вводные курсы.
"Важна эмоциональная и психологическая стабильность, готовность к конфликтным ситуациям. Быть может, они не будут частыми, но к ним надо быть готовым. По этой причине все работники должны пройти курсы, на которых их обучат реакции на конфликтные и стрессовые ситуации", – сказала представитель компании.
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