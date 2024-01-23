Жители горевшего в Паневежисе дома рассказали о взрыве

"Нервы испорчены, большой стресс, не сплю по ночам", – сказала одна из жительниц дома.
Другая, Вероника, сказала, что очень испугалась взрыва.
"Был какой-то огненный шар, загорелась занавеска. Я не поняла, что происходит. Очень испугалась, было страшно", – заметила женщина.
Не закрываются окна, в стенах щели - вот последствия взрыва в соседних квартирах на двух этажах.
Последствия взрыва такие, что сложно представить, что взрыв был лишь в одной квартире, взрывной волной снесло перегородку между квартирами соседними. К счастью, в то время в соседней квартире не было ее беременной хозяйки. Житель квартиры, в которой произошел взрыв, варил щи. В Литве запрещено использовать в многоквартирных домах газовые баллоны (их можно использовать только в домах не выше двух этажей).
"Я увидела соседа, всего в лохмотьях, он просил вызвать скорую", – рассказала еще одна жительница дома.
Сообщается, что 60-летний мужчина получил незначительные травмы, но находится в больнице.
Инспектор пожарной службы Ренальдас Нацицкас предполагает, что из-за негерметичности баллона или соединений с плитой произошла утечка газа, а потом и взрыв.
По словам жителей общежития, пользуются газовыми баллонами и некоторые другие жильцы.
Пока из дома выселили жителей 7 из 127 квартир. Им предложили социальное жилье. Там они будут жить как минимум до получения результатов экспертизы.
"Мы не считаем, что дом находится в критическом состоянии, но было решено провести экспертизу, чтобы убедиться в том, что нет угрозы разрушения здания", – сказал в понедельник глава администрации муниципалитета Томас Юкна.
Экспертиза займет около 3 недель. В соме действует водопровод, есть отопление, проемы выбитых во время взрыва окон закрыты, поэтому другие жители могут оставаться в доме.
Надо так понимать, что никто не планирует проверять, не пользуются ли люди запрещенными газовыми баллонами.
"Вы сами понимаете, чтобы попасть в каждую квартиру... Муниципалитет еще в свое жилье может попасть, но в частное попасть не может", – сказал Юкна.