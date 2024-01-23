Жители горевшего в Паневежисе дома рассказали о взрыве

"Нервы испорчены, большой стресс, не сплю по ночам", – сказала одна из жительниц дома.

Другая, Вероника, сказала, что очень испугалась взрыва.

"Был какой-то огненный шар, загорелась занавеска. Я не поняла, что происходит. Очень испугалась, было страшно", – заметила женщина.

Не закрываются окна, в стенах щели - вот последствия взрыва в соседних квартирах на двух этажах.

Последствия взрыва такие, что сложно представить, что взрыв был лишь в одной квартире, взрывной волной снесло перегородку между квартирами соседними. К счастью, в то время в соседней квартире не было ее беременной хозяйки. Житель квартиры, в которой произошел взрыв, варил щи. В Литве запрещено использовать в многоквартирных домах газовые баллоны (их можно использовать только в домах не выше двух этажей).

"Я увидела соседа, всего в лохмотьях, он просил вызвать скорую", – рассказала еще одна жительница дома.

Сообщается, что 60-летний мужчина получил незначительные травмы, но находится в больнице.