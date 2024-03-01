Жителей Литвы просят воздержаться от необязательных поездок в Польшу

"Будем наблюдать, будем готовы к разным ситуациям, основная работа - контроль за движением с целью оказания помощи участникам движения, обеспечение общественного порядка, если возникнут какие-то проблемы", – заметил он.

"У нас достаточно мощностей для работы в разных ситуациях. (...) Хуже не было бы, если бы в эти дни люди, которые ездят в Польшу по экономическим делам, отложили поездки. Спокойствия ради", – продолжил он.

"Коллеги на польской территории о помощи не просят, но мы поддерживаем с ними связь, и в Алитусском округе работает объединенный польско-литовский экипаж. Средств для коммуникации достаточно, поэтому каких-то проблем не возникает", – сказал Пожела.

Польские фермеры начали частично блокировать дорогу между Калварией и деревней Будзиско в Сувалкском повете, Польша. В ходе акции, которая должна продлиться около недели, они хотят проверять количество перевозимого украинского зерна.

На стоянке возле главной дороги фермеры поставили грузовик с плакатами: "Зеленый курс = упадок Польши", "Протест против сельхозпродукции из Украины", "Без нас вы будете жаждать надежды и трезвости", "Зеленый курс = голод", "Протест фермеров по всей стране".

Кароль Печинский, представитель польских фермеров, организующих акцию на границе с Литвой, утверждает, что неделю продлится протест, а не блокада. По его словам, будет проверен большегрузный транспорт, прибывающий из Литвы.