Жителей ждут ценовые войны: некоторые торговые сети уже сейчас предприняли меры

Торговая сеть Maxima недавно начала кампанию "Лучшая цена" (Kainų kaina). Ее цель - снижение влияния инфляции на цены на продукты питания. Утверждалось, что в течение месяца основные продукты будут стоить дешевле, а корзина таких продуктов будет обновляться каждый месяц.

"Мы с беспокойством следим за инфляцией, мы видим, что жители озабочены, поэтому стараемся предложить наилучшие цены. Мы предлагаем максимум усилий, чтобы корзина самых дешевых товаров в Maxima стоила меньше, пока нам удается удерживать самые низкие цены. <...> <...> Если жители будут выбирать товары кампании "Лучшая цена" (Kainų kaina), им удастся больше сэкономить", – сказал гендиректор Maxima LT Томас Рупшис.

В первую корзину входят молочные товары (молоко, сливочное масло, творог, сметана), свежее мясо (свиной фарш и куриная грудка), яйца, разные колбасы и сосиски, мука, подсолнечное масло, сахар, гречка, майонез, мороженое, селедка, кулинарные и кондитерские изделия, кофе, чай, фруктовые воды и т.д.

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал Delfi, что за границей торговые сети начали смягчать удар инфляции раньше, а в Литве пока первый шаг сделала сеть Maxima.

"На Западе торговые сети давно начали антикризисную программу. Наши до сих пор сидели довольные и хотя продавали все меньше, собирали те же суммы. Maxima первой сделала этот шаг. Что-то пыталась делать Iki, но это нельзя оценивать серьезно. Все остальные пока молчат. Конечно, они скажут, что у них итак дешево и т.д.", – сказал специалист.

Он заверил, что настрой потребителей уже сейчас нехороший, а осенью, когда вырастут цены на коммунальные расходы, на отопление, люди будут экономить еще больше.

"Тогда торговые сети будут терять еще больше покупателей, клиенты будут искать более дешевую альтернативу, поедут в Польшу, тогда наши займутся политикой цен. Запустят разные акции. Думаю, возможна и ценовая война, сейчас ничего не будет, это начнется в сентябре-октябре", – сказал Чепкаускас.

Он заметил, что Lidl уже предпринимает определенные действия в Польше. "Там предлагают антиинфляционные программы для семей, другие трюки, позже это придет и к нам", – сказал он, заметив, что это приведет к снижению цен на продукты. "Это на руку покупателям", – заметил Чепкаускас.

С вопросом об акциях Delfi обратился к представителям разных сетей.

Все до единого сказали, что стараются поддерживать наименьшие цены, но о планах на будущее не распространялись.

"В Norfа всегда цены на продукты были одними из самых низких, мы планируем поддерживать эту политику", – сказал представитель Norfa Дарюс Рилишкис.

"Стратегия нашей торговой сети не изменилась – мы всегда старались предоставить наилучшее сочетание цены и качества. Мы будем придерживаться этой стратегии и в будущем", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.

"Мы в сети Rimi постоянно стараемся предложить нашим клиентам наилучшее сочетание цены и качества, делаем это с учетом разных факторов, важнейшие из них - потребности и ожидания клиентов, конкурентное окружение, экономические тенденции и возможности наших партнеров-поставщиков", – сказала представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.

В магазинах проводят превенцию выбрасывания продуктов и предлагают утратившие товарный вид фрукты и овощи по цене 79 центов за кг.

"Сеть Iki ежедневно интенсивно работает, чтобы наши потребители как можно меньше почувствовали рост цен – мы ведем переговоры, объявляем привлекательные акции как на отдельные товары, так и на товары конкретного бренда", – сказала представитель Iki Вайда Будрене. С 1 августа сеть запустила новую программу "Удешевитель" (Pigintuvas).